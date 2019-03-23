Otomobil, Evin Bahçe Duvarına Çarptı: 6 Yaralı
4 dakika önce
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bahçe duvarına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bahçe duvarına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Yeniyer beldesi Karakız Mahallesi'nde meydana geldi. Sorgun'dan Kadışehri yönüne giden Ahmet Çelik (35) yönetimindeki 10 AHF 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Sürücü Ahmet, yanında bulunan Şaziye (30), Fatma (61), Umut (12), Ömer (11), İrem Çelik (9) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Fatma Çelik, Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yozgat
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:46 Kaynak: DHA
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