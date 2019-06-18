Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
1 saat önce
Malatya'da otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:29 Kaynak: AA
'da otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Şenay Korkmaz yönetimindeki 44 PH 844 plakalı otomobil, Kernek Mahallesi Gönültaş Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine devrildi.
Kazada sürücü ile evin bahçesinde oturan M.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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