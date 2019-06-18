Son Dakika Haberleri: Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
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Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Malatya'da otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Malatya'da otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Şenay Korkmaz yönetimindeki 44 PH 844 plakalı otomobil, Kernek Mahallesi Gönültaş Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine devrildi.
Kazada sürücü ile evin bahçesinde oturan M.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:29 Kaynak: AA
malatya, otomobil, Güncel
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