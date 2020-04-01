Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da yaklaşık 4 metreden bir evin bahçesine devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Çetin Zeyrek yönetimindeki 01 CYC 44 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, yaklaşık 4 metre yükseklikten Selahattin Dönmez'e ait evin bahçesine devrildi.

Yan yatan otomobildeki sürücü Zeyrek ve yanındaki kişi, vatandaşlarca araçtan çıkarıldı.

İki yaralı, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasında bahçede bulunan ev sakinlerinden Ahmet Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki köpeğim var. Onlara yemek veriyordum. Araç virajı alamamış düşmüş. Burada genelde kaza oluyor. Herhalde eve uçak düştü dedim. Korktuk, hemen araç içerindeki arkadaşları çıkardık." diye konuştu.

Bu arada kaza anı ve yaralıların araçtan çıkarılması evin güvenlik kameralarına yansıdı.