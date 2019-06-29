Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
47 dakika önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir evin bahçesine düştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:49 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir evin bahçesine düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Midyat
karayolunda meydana geldi. R.A. yönetimindeki 27 HG 416 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçesine yuvarlandı. Kazada, sürücü R.A. ile araçta bulunan F.G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi
'ne götürüldü.
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