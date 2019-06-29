Son Dakika Haberleri: Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
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Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

47 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir evin bahçesine düştü.

Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir evin bahçesine düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Midyat karayolunda meydana geldi. R.A. yönetimindeki 27 HG 416 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçesine yuvarlandı. Kazada, sürücü R.A. ile araçta bulunan F.G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRALI


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:49 Kaynak: DHA
Nusaybin, Mardin, Güncel
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