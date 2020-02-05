Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

6 saat önce

Sinop'ta otomobilin evin bahçesine uçtuğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı, System.String[]

Sinop'ta otomobilin evin bahçesine uçtuğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Taşmanlı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeniz Kavas yönetimindeki 57 FB 453 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu araç takla atarak bir evin bahçesine düştü. Kazada araçta bulunan Şenis Kavas ve Ahmet Kavas sıkıştıkları araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleriyle Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. - SİNOP

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
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