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Otomobil evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

37 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil evin bahçesine uçtu.

Otomobil evin bahçesine uçtu: 3 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil evin bahçesine uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Geriş köyü mevkisinde yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Ayşe Y. idaresindeki 74 DK 309 plakalı otomobil bir evin bahçesine girerek takla attı. Bahçeye giren otomobil ağaçlara takılarak durabilirken, araçta bulunan 2 kişi yaralanırken bahçede odun kesen ev sahibi de kazada hafif şekilde yaralandı.


Kaza sonrası 112 Acil Servis ekiplerine haber verilirken, sağlık ekipleri ev sahibine olay yerinde ayakta tedavi edildi. Sürücü Ayşe Y. ve yanında bulunan İrem T. ise ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Otomobil çekici yardımıyla bahçeden çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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