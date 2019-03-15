Son Dakika Haberleri: Otomobil Evin Bahçesine Uçtu... Sürücü Kaza Yerini Terk Edip, Eşini Çağırdı

Otomobil Evin Bahçesine Uçtu... Sürücü Kaza Yerini Terk Edip, Eşini Çağırdı

1 saat önce

Otomobil evin bahçesine uçtu.

Otomobil evin bahçesine uçtu... Sürücü kaza yerini terk edip, eşini çağırdı

SİVAS - Sivas'ta rampa aşağı aşağı kontrolünü kaybettiği hafif ticari araçla müstakil evin bahçesine uçan kadın sürücü kazayı yerini terk edip eve giderek eşini çağırdı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Huzur Mahallesi 6'ncı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü eşine ait olan 58 TN 748 plakalı hafif ticari aracın evinin önüne park edeceği sırada kontrolünü kaybedince araçla birlikte rampa aşağı geri geri gelerek Hasan Aslan'a ait olan evin bahçesine uçtu. Kazanın ardından araçtan çıkarak kaza yerini terk eden kadın sürücü eve giderek durumu eşine haber verdi. Olay yerine gelen araç sahibi durum karşısında şaşkınlığını gizleyemezken evinin bahçesine araç düşen Hasan Aslan duruma tepki gösterdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından evin bahçesine uçan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:46 Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa
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