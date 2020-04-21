Otomobil evin çatısına uçtı: 1 yaralı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil, yolun aşağısında bulunan evin çatısına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Emirhan Karabulut (20) yönetimindeki 06 MUS 25 plakalı otomobil, virajlı yolda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun aşağısında bulunan evin çatısına uçtu. Sürücü Emirhan Karabulut'un hafif sıyrıklarla atlattığı kazada yanında bulunan babası Emir Karabulut (50) yaralandı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emir Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil ise bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.