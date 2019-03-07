Son Dakika Haberleri: Otomobil Evin Duvarına Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Evin Duvarına Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil Evin Duvarına Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi Umay Sokak üzerinde Mustafa D. yönetimindeki 01 V 3436 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan müstakil evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücüsü otomobilde sıkıştı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden sağlık ekipleri tarafından çıkarılan sürücü ambulansla Kozan devlet hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:01 Kaynak: İHA

Çanaklı, Kozan, Adana, 3. Sayfa
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