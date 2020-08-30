Otomobil evin yatak odasına girdi: 2 yaralı (2) - Son Dakika

Otomobil evin yatak odasına girdi: 2 yaralı (2)
'BEN KAZA SIRASINDA UYUYORDUM'Kazada otomobilin girdiği odada uyuyan ve hastanedeki tedavisinin ardından eve dönen Ahmet Can Çelik, "Sesi duyunca uyandım, her taraf toz topraktı.
'BEN KAZA SIRASINDA UYUYORDUM'
Kazada otomobilin girdiği odada uyuyan ve hastanedeki tedavisinin ardından eve dönen Ahmet Can Çelik, "Sesi duyunca uyandım, her taraf toz topraktı. Evdekilerin yanına gittim, sonra ambulans geldi. Hastaneye gittik. Şükür bir şeyimiz yok" dedi.Evin yanından geçen yolda benzer kazaların olmaması için bir engel konulmasını istediklerini söyleyen ev sahibinin oğlu Mehmet Akbulut ise "Yıkılan duvar yeğenim Ahmet Can'ın üzerine yıkılıyor. Allah'tan bir şey olmuyor. Burada yol hemen evin kenarında. Önceki dönem kamulaştırmada bizim tarla yola gitti. Maalesef buraya herhangi bir önlem alınmadı" diye konuştu.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a "Meis Adası'na askeri sevkiyat" tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Salgın sonrası ilk turist gemisi aylar sonra Kuşadası Limanı'na yanaştı Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı