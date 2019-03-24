Son Dakika Haberleri: Otomobil Fabrikası İşçileri, Yemekten Zehirlendi

Otomobil Fabrikası İşçileri, Yemekten Zehirlendi

27 dakika önce

BURSA'da, otomobil fabrikasındaki akşam yemeği sonrası rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan 36 işçinin zehirlendiği belirlendi.

Otomobil Fabrikası İşçileri, Yemekten Zehirlendi, System.String[]
BURSA'da, otomobil fabrikasındaki akşam yemeği sonrası rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan 36 işçinin zehirlendiği belirlendi. İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

Olay, dün, kentteki otomobil fabrikasında meydana geldi. Akşam vardiyasındaki işçilerde, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri başladı. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık görevlileri, 36 işçiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yapılan kontrolde, işçilerin gıdadan zehirlendiği belirlendi. Tedavilerinin ardından taburcu edilen işçilerin, fabrikadaki akşam yemeğinde; mantar çorbası içip, kadınbudu ve makarna yediği öğrenildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:44 Kaynak: DHA

Bursa, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyonete Çarpan Otomobilde Bulunan 3 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: Biri Ağır, 2 Yaralı İzmir'de Feci Kaza Güvenlik Kamerasındayeniden Bahşişleri Kesilen Kasiyer, İşyerine Açtığı Davayı Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 14:11:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Fabrikası İşçileri, Yemekten Zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]