Otomobil Fabrikası İşçileri, Yemekten Zehirlendi

BURSA'da, otomobil fabrikasındaki akşam yemeği sonrası rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan 36 işçinin zehirlendiği belirlendi.

BURSA'da, otomobil fabrikasındaki akşam yemeği sonrası rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan 36 işçinin zehirlendiği belirlendi. İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Olay, dün, kentteki otomobil fabrikasında meydana geldi. Akşam vardiyasındaki işçilerde, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri başladı. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık görevlileri, 36 işçiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yapılan kontrolde, işçilerin gıdadan zehirlendiği belirlendi. Tedavilerinin ardından taburcu edilen işçilerin, fabrikadaki akşam yemeğinde; mantar çorbası içip, kadınbudu ve makarna yediği öğrenildi. - Bursa

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