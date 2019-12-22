Otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı

6 saat önce

SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki otomotiv üretimi yapan fabrikanın boyahane bölümünde yangın çıktı.

Otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı, System.String[]

SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki otomotiv üretimi yapan fabrikanın boyahane bölümünde yangın çıktı. 2 işçinin yaralandığı yangın yaklaşık 1 buçuk saatte söndürüldü.

Arifiye'deki otomotiv firmasının fabrikasının boyahane kısmında, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Fabrikada görevli itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunurken, itfaiyeye de haber verildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın, yaklaşık 1.30 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında yaralandığı belirlenen 2 işçi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


İtfaiye, Arifiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:31 Kaynak: DHA
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