Otomobil far ışığıyla tavşan avına 9 bin lira ceza

Konya'da, otomobilin far ışığıyla tavşan avı yaptığı iddia edilen 3 kişiye toplamda 9 bin 324 lira tazminat ve idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgeye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, Derebucak ilçesine bağlı Taşlıpınar Mahallesi Davraz mevkiinde rutin denetim ve kontrollerini yaparken, otomobilin far ışığıyla avlandığı belirlenen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Milli parklar ekipleri, yaptıkları kontrolde tavşan avcılığı yaptığı tesbit edilen 3 kişinin de belgesiz olduğunu belirlerken, avda vurulmuş 3 cansız tavşan ve 1 takozsuz av tüfeği ele geçirdi.

Far avında kullanılan otomobile de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere ekiplerce el konulurken, 3 kişiye kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle vurdukları tavşanların da tazminat bedelleriyle birlikte toplamda 9 bin 324 liralık idari para cezası uygulandığı bildirildi.