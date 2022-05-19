Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı

BURSA - Bursa'da son üç ay içerisinde gece saatlerinde otomobillere girerek hırsızlık yapan ve 247 bin liralık maddi zarara neden olan şahıs yakalandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde farklı zamanlarda 11 farklı otomobilden gece saatlerinde hırsızlık yapan F.U., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Çok sayıda güvenlik kamerasının incelendiği ve saha çalışmasının yapıldığı hırsızlık suçlarında şüphelinin 23 farklı suç kaydının olduğu, çaldığı malların piyasa değerinin ise yaklaşık 247 bin lira olduğu tespit edildi. Şüpheli F.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.