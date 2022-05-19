Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı - Son Dakika
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Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı

19.05.2022 16:29

Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı Bursa'da son üç ay içerisinde gece saatlerinde otomobillere girerek hırsızlık yapan ve 247 bin liralık maddi zarara neden olan şahıs yakalandı.

Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı

BURSA - Bursa'da son üç ay içerisinde gece saatlerinde otomobillere girerek hırsızlık yapan ve 247 bin liralık maddi zarara neden olan şahıs yakalandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde farklı zamanlarda 11 farklı otomobilden gece saatlerinde hırsızlık yapan F.U., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Çok sayıda güvenlik kamerasının incelendiği ve saha çalışmasının yapıldığı hırsızlık suçlarında şüphelinin 23 farklı suç kaydının olduğu, çaldığı malların piyasa değerinin ise yaklaşık 247 bin lira olduğu tespit edildi. Şüpheli F.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı
Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı
Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı
Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı
Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı
Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı
Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı
Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı
Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı
Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı
Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı

YORUMLAR
500
İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi Durdurulan aracın ses sistemi içerisinde 267 adet cep telefonu ele geçirildi Durdurulan aracın ses sistemi içerisinde 267 adet cep telefonu ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçların bagajından içeri girip böyle hırsızlık yaptı - Son Dakika


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