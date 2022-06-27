Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde boş arsada park halinde bulunan otomobilin, kapılarının bir şüpheli tarafından zorlandığını fark eden siyasi parti binasında görevli polis memuru, kontrol için otomobilin yanına gidince şüpheliyi otomobilin içinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine çağırılan polis ekibiyle şüpheli polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Otomobli faresi polise böyle yakalandı - Son Dakika

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