Son dakika... Otomobli faresi polise böyle yakalandı - Son Dakika
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Son dakika... Otomobli faresi polise böyle yakalandı

27.06.2022 09:53

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Otomobli faresi polise böyle yakalandı Gündüz vakti araç çalmaya çalışan hırsızlık şüphelisi nokta görevi yapan polise yakalandı Bursa'da gündüz vakti otomobil çalmaya yeltenen hırsızlık şüphelisi şahıs, nokta görevi yapan polis memuruna yakalandı.

- Otomobli faresi polise böyle yakalandı

Gündüz vakti araç çalmaya çalışan hırsızlık şüphelisi nokta görevi yapan polise yakalandı

BURSA - Bursa'da gündüz vakti otomobil çalmaya yeltenen hırsızlık şüphelisi şahıs, nokta görevi yapan polis memuruna yakalandı. Bir siyasi partinin il başkanlığının bulunduğu binada nokta görevi yapan polis memuru, yakaladığı şüpheli şahsı polis merkezine götürdü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde boş arsada park halinde bulunan otomobilin, kapılarının bir şüpheli tarafından zorlandığını fark eden siyasi parti binasında görevli polis memuru, kontrol için otomobilin yanına gidince şüpheliyi otomobilin içinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine çağırılan polis ekibiyle şüpheli polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Otomobli faresi polise böyle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Otomobli faresi polise böyle yakalandı - Son Dakika
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