Otomobil faresi tutuklandı - Son Dakika

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kuşadası'nda araç sahiplerini canından bezdiren otomobil hırsızının kimliğini sıkı takip sonucu belirledi. Yaklaşık 20 güvenlik kamerasını detaylı inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek harekete geçti. Yapılan operasyonla otomobil faresi saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil faresi A.İ. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış

Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi

Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım