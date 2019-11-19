Son Dakika Haberleri: Otomobil farının arkasından uyuşturucu çıktı
Son Dakika Güncel Otomobil farının arkasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Otomobil farının arkasından uyuşturucu çıktı

6 saat önce

OSMANİYE'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan otomobilin farının arka kısmına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobil farının arkasından uyuşturucu çıktı, System.String[]

OSMANİYE'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan otomobilin farının arka kısmına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, önceden belirlenen adreslerde arama yapıldı. Operasyon kapsamında durdurulan bir otomobilin farının arka kısmı ve içerisine gizlenmiş 106,92 gram metamfetamin ve 3,62 gram bonzai bulundu. Diğer aramalarda ise 41,16 gram eroin ve 8,17 gram esrar ele geçirildi.Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçları kapsamında haklarında yasal işlem yapılan A.N.A., O.O., H.B.D., A.K. ve M.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A. ve M.K. da adli kontrol şartıyla serbest kalırken, S.K. ve N.A.'nın ise emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor
Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı Gözaltına alınan İSPARK değnekçileri, dakikalar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 16:35:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil farının arkasından uyuşturucu çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]