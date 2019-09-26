Otomobil farıyla tavşan avlayanlara suçüstü

Konya'da otomobil farıyla ışık tutarak hareketsiz hale getirdikleri tavşanları tüfekle vurarak avladıkları öne sürülen 3 kişi suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı milli parklar ekipleri, Selçuklu ilçesi Başarakavak Mahallesi'nde koruma kontrol faaliyeti yürüttüğü esnada, araç farıyla tavşan avı yaptığı tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Milli parklar görevlileri, yakalanan 3 kişinin avcı belgesi olmadığını da belirlerken, avda kullanılan 1 otomobil, 1 takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile vurulmuş 2 tavşana el koydu.



Şahıslar hakkında kara avcılığına muhalefet gerekçesiyle 2 bin 44 lira, tazminat bedeli olarak ise bin 560 olmak üzere toplamda 3 bin 604 liralık idari para ve tazminat cezası uygulandığı bildirildi. - KONYA