Son Dakika Haberleri: Otomobil firmasına çağrı yapan Çerçioğlu'na Başkan Tuncel'den destek
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Otomobil firmasına çağrı yapan Çerçioğlu'na Başkan Tuncel'den destek

1 saat önce

Volkswagen'in Türkiye'de açmayı düşündüğü fabrika için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yaptığı çağrıya bir destek de Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den geldi.

Otomobil firmasına çağrı yapan Çerçioğlu'na Başkan Tuncel'den destek, System.String[]
Volkswagen'in Türkiye'de açmayı düşündüğü fabrika için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yaptığı çağrıya bir destek de Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den geldi. Başkan Tuncel böylesi bir yatırımın Aydın ilinde kurulması için siyaset gözetmeksizin herkesin destek olması gerektiğini söyledi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yaptığı açıklamada; "Aydın ilimiz stratejik konumu, imkanları ve son yıllarda gösterdiği gelişim ile büyük ve değerli yatırımlar için Türkiye'nin en gözde ilidir. Bu anlamda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun Volkswagen firmasına yaptığı çağrıyı çok anlamlı buluyoruz. Yaklaşık dört bin kişiye istihdam sağlayacağı söylenen Volkswagen'in 123. fabrikasının Türkiye'de ve Aydın'da yapılması için herkes bu çağrıya destek vermelidir. Biz Aydın sınırları içerisinde her neresi olursa olsun bu yatırımın gerçekleşmesi halinde memnun oluruz. Bu konuda siyaset gözetmeksizin herkesi çaba göstermeye ve destek olmaya davet ediyoruz" dedi. - AYDIN
Volkswagen, Türkiye, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:20 Kaynak: İHA
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