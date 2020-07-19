Otomobil fiyatına alıcı bulan Bayburt güvercininin tanıtımı için belgesel çekilecek - Son Dakika

Otomobil fiyatına alıcı bulan Bayburt güvercininin tanıtımı için belgesel çekilecek

Türkiye'deki en değerli kuşlar arasında gösterilen ve zaman zaman otomobil fiyatına alıcı bulan Bayburt güvercininin tanıtımı için çalışmalar başlıyor.

Türkiye'deki en değerli kuşlar arasında gösterilen ve zaman zaman otomobil fiyatına alıcı bulan Bayburt güvercininin tanıtımı için çalışmalar başlıyor. Bayburt güvercininin tanıtımı kapsamında belgesel çekilecek.

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Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kentin sembollerinden biri olan Bayburt güvercininin tanıtımının yapılmasına katkıda bulunmak üzere güvercin yetiştiricileriyle bir araya geldi. Bayburt kahvesinde güvercin yetiştiricileriyle istişare eden Vali Epcim, Bayburt güvercininin tanıtımı için çalışmalar yapılacağını kaydetti. Ötücü özelliğiyle kıymetli türler arasında gösterilen Bayburt güvercini, adını aldığı kentte yüzyıllardır kültürel miras olarak gönüllü kişiler tarafından besleniyor. Yörede "çift kukul" olarak da anılan Bayburt güvercini, ötüşündeki düzgünlük nedeniyle dünya kuş literatüründe "Türk fısıldayıcısı" olarak biliniyor.


Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, "Bayburt güvercini dünyanın bir değeri. Sesinin güzelliğiyle bilinen bir tür. Diğer güvercin türlerine göre daha büyük. Başında kugul var. Hatta çift kugul var. Bu değerimizi tanıtmak istiyoruz. Bayburt'un Türkiye'nin hatta dünyanın değeri. Bu güvercinin meraklısı insanlar bize ulaşmaya başladılar. Çok değerli. Hatta zaman zaman değişik dönemlerdeki üreticileri bir otomobil fiyatına bir Bayburt güvercinini sattıkları olmuş" dedi.


Vali Epcim, Bayburt'u ve güvercinini kapsayan bir belgesel için çekimlere eylül ayında başlanılacağını kaydetti.


Bayburt güvercini


"Bayburt güvercini yerli bir kuştur ve Bayburt iline özgüdür. Kırmızı ayaklı paçasız ve çift tepe olurlar. Bayburt güvercinlerinin en büyük özelliklerinden biri sesleridir. Bayburt kuşu sesine göre üstünlük kazanır sesi güzel olan ve uzun ötenler değerli olanlardır ve bu kuşlar özenle üretime tabi tutulur. Bayburt güvercinlerini genelde Bayburt ve köylerinde damlarda beslerler küme halinde alıştıkları yerlere özgür bırakılırlar ele alınmadan beslenmesi kuşun ürkek olmasının bir nedenidir. Bayburt güvercini İstanbul'da çatı katlarında beslenmek için uygun değildir güvercinin yere inmesi toprakta gezmesi kuşa ait bir özelliktir. Dişisine kur yapmak için öterken çıkardığı ses kulağa hoş gelir ve bu sesin uzun olması kuşun değerini misli misli arttırır. Bayburtlular bu kuşları damlarda beslerler. Birçok Bayburtlu kışın üşümesinler diye damlarına soba kurarlar bu öyle bir aşktır ki saatlerce oturup ötüşlerini izlerler. Bayburt güvercinleri halk dilinde çift gugul olarak adlandırılmıştır. Çok hareketlidirler ve damlarda yüksek yerlere yapılan yuvalarda kuluçkaya girerler." - BAYBURT

Türkiye, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 08:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobil fiyatına alıcı bulan Bayburt güvercininin tanıtımı için belgesel çekilecek - Son Dakika
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