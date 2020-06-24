Otomobil fiyatına çoban köpeği - Son Dakika

Otomobil fiyatına çoban köpeği

Kahramanmaraş'ta çoban köpeği çiftliği kuran bir üretici, yetiştirdiği güçlü ve iri cüsseli köpekleri 30 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satıyor.

Kahramanmaraş'ta çoban köpeği çiftliği kuran bir üretici, yetiştirdiği güçlü ve iri cüsseli köpekleri 30 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satıyor.


Türkoğlu ilçesi Kadıoğlu çiftliğinde mini bir çiftlik kurarak köpek yetiştiriciliği yapan 36 yaşındaki Sait Güngör, köpek yavrularını adeta çocuk gibi büyütüyor. Büyüme aşamasındaki yavrulara günde 3 öğün süt veren Güngör, Anadolu Çoban Köpeği ve Kangal cinsi köpekleri yurdun dört bir tarafına pazarlıyor. Çoban köpeklerini, sürü yetiştiricilerinin tercih ettiğini söyleyen Güngör, köpeklerin 7 nesil ve ırkını takip ederek üretim yaptığını belirtti. Güngör, "30 bin liradan 100 bin liraya kadar satılan köpeklerin yanında parayla değer biçilemeyen köpeklerimiz de mevcut" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Türkoğlu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otomobil fiyatına çoban köpeği - Son Dakika Ekonomi

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