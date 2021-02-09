Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira - Son Dakika

Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira

09.02.2021 10:24
Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira, System.String[]

KONYA'da, 4'üncü kuşaktır güvercin yetiştiren Seyit Mehmet Gürler (30), evinin bahçesinde kurduğu kümeslerde baktığı güvercinleri 2 bin ile 100 bin lira arasında satıyor.

KONYA'da, 4'üncü kuşaktır güvercin yetiştiren Seyit Mehmet Gürler (30), evinin bahçesinde kurduğu kümeslerde baktığı güvercinleri 2 bin ile 100 bin lira arasında satıyor. 20 yılda 500 güvercin yetiştirdiğini belirten Gürler, "Yetiştirdiğim güvercinlerden bazılarını ihraç ediyorum. En son 100 bin liraya güvercin yurt dışına sattım. Katıldığım 'Güvercin Güzellik Yarışması'nda da 27 kupa kazandım" dedi.

Lunapark işleten Seyit Mehmet Gürler, dedesinden kalma güvercin yetiştiriciliğini hobi olarak sürdürüyor. Evinin bahçesini güvercinleri için büyük kümese çeviren Gürler'in yetiştirdiği kuşlar arasında, nesli Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine dayananlar da bulunuyor. 4 kuşaktır güvercin besleyip, yetiştirdiklerini belirten Seyit Mehmet Gürler, "Bu hobi, dedemin dedesinden kalma. Yaklaşık 200 yıldır bizim kapımızda bu güvercinlerden var" dedi.

'MANEVİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK'Besledikleri güvercinler arasında siyah renk olanın neslinin Osmanlı dönemine dayandığını kaydeden Gürler, "Bunlar tarihi 1200'lü yıllarında, Osmanlı padişahları tarafından saraylarda beslenirmiş. Şimdi ise bu güvercinlerimizin nesilleri tükenmek üzere. Bunların manevi değeri bizde çok yüksek; ancak sahiplenmek isteyenler için şu anda takım fiyatı 2 bin ile 10 bin TL arasıdır. Biz bu kuşların neslini devam ettiriyoruz. Bursa'ya, Sakarya'ya, Gaziantep'e ve Almanya'ya gönderdik. Bu kuşların soyunu devam ettirmek isteyenler ellerimizde nesil bulunsun, diye kuşlarımızı sahiplendiler" diye konuştu. 'SELÇUKLU TARZI GÜVERCİNLERİ MEVLANA DA YETİŞTİRMİŞ'Yetiştirdiği güvercinler arasında beyaz renk olanların da neslinin Selçuklu dönemine ait olduğunu belirten Gürler, "Selçuklu cinsi güvercinleri Mevlana'nın da beslediği rivayetlerde, menkıbelerde kayıtlıdır. Bu kuşumuzun değeri şu an da yaklaşık 5 bin TL'dir. Bunu da eğer Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan uygun görürse kendilerine hediye etmek isterim. Güvercinlerden zaten sayılı şehirlerde var. En çok bunları Konya'da bizim dedelerimiz, babalarımız üretti" dedi. 100 BİN TL İLE ALMANYA'YA GÜVERCİN SATIŞI

Seyit Mehmet Gürler, kahve rengi, platin cinsi güvercin çiftinin fiyatının ise 100 bin TL olduğunu dile getirerek, "Geçen haftalarda bir çiftini 100 bin TL'ye Almanya'ya gönderdik. İstanbul ve Antalya festivallerinde birincilik, kardeşlerinin ve çocuklarının ikincilik dereceleri mevcut. Katıldığım 'Güvercin Güzellik Yarışması'nda da 27 kupa kazandım. Herkesin hobisi olur kimisi balığa verir, kimse arabaya verir, kimisi motora verir. Biz de buna veriyoruz hayatımızı. Bizim hobimiz de bu başka bir şeyimiz yok. İşten çıktığım zaman direkt eve bir gidelim, güvercinlerimize bakalım" diye konuştu.


Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira
Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira
Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira
Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira
Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira
Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira
Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira
Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira
Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira
Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira

Türk Lirası, Selçuklu, Osmanlı, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira - Son Dakika


Son Dakika

10 yıl önce hobi olarak ektiği mavi ladin fidanlarının bugünkü piyasa değeri 1.5 milyon lira Son Dakika! Mutasyonlu virüs görülen vakalarda karantina süresi 10 güne çıkarıldı Usta isimlerin başrolünde yer aldığı Masumiyet dizisinden ilk fragman yayınlandı Polise şikayet ettiği saldırgan tarafından çocuklarının gözü önünde pompalıyla vuruldu Adanalı balıkçılar gözlerine inanamadı! 15 metrelik oluklu balina kamerada Göbeklitepe'de toprağa saplı bulunan metal blok geldiği gibi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi, işsiz vatandaşı "Sabaha kadar birlikte olmak istiyorum" yalanıyla kandırdı Mutant virüs Trabzon'a sıçradı, profesörden kritik uyarı geldi: Koronavirüsten çok daha hızlı bulaşıyor
Meral Akşener, Takvim gazetesinin tartışılan manşetini eleştirdi: Hiç mi utanmıyorsunuz? Meral Akşener, Takvim gazetesinin tartışılan manşetini eleştirdi: Hiç mi utanmıyorsunuz?         
10:18
Kaşla göz arasında fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı Kaşla göz arasında fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı         
09:40
Eve ayakkabıyla girdiği için kızdığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Eve ayakkabıyla girdiği için kızdığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
09:35
Marketlere yeni düzenleme geliyor! Bazı sebze ve meyveler artık açıkta satılmayacak Marketlere yeni düzenleme geliyor! Bazı sebze ve meyveler artık açıkta satılmayacak         
09:07
Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş         
08:50
Kan donduran cinayet! Tabanca ile başından vurup cansız bedenini yol kenarına attılar Kan donduran cinayet! Tabanca ile başından vurup cansız bedenini yol kenarına attılar         
08:36
'Mor renkli köyde' bugüne kadar hiçbir korona vakasına rastlanmadı 'Mor renkli köyde' bugüne kadar hiçbir korona vakasına rastlanmadı         
08:22
Bahar havasında son 5 gün! Sıcaklık 20 derece birden düşecek, şiddetli kar yağışı geliyor Bahar havasında son 5 gün! Sıcaklık 20 derece birden düşecek, şiddetli kar yağışı geliyor         
08:14
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı         
00:40
Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı         
00:07
Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı         
23:33
Çukur dizisinin final tarihi belli oldu Çukur dizisinin final tarihi belli oldu         
23:11
Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm         
16:02
Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı         
15:51
Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti         
15:47
Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu         
14:55
Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2021 10:30:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei