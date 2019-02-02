Otomobil Fiyatına Güvercin

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kuşçular Kahvesi'nde güvercinler ihale usulü satışa çıkıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kuşçular Kahvesi'nde güvercinler ihale usulü satışa çıkıyor. "Güvercin Borsası" olarak adlandırılan ihalelerde kuşlar cinsi ve özelliğine göre 20 TL'den 75 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.



Kadirli ilçesinin Dervişpaşa Mahallesi Andırın Caddesi üzerinde bulunan Kuşçular Kahvesi'nde toplanan güvercin meraklıları yanlarında getirdikleri güvercinleri cinsi ve özelliklerine göre açık arttırma ihale usulü satışa sunuyor. Kuş meraklıları otomobil fiyatına kadar yükselen güvercinleri almak için birbirleriyle kıyasıya pazarlık yapıyor.



"Güvercin borsası" olarak adlandırılan ve kuş tellalının açık arttırmayı başlattığı ihalelere, Kadirli ilçesinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılanlar oluyor. Açık arttırmada Şami ırkı Adana güvercinini 15 bin TL'ye satın alan İrfan Akıllı isimli kuş meraklısı, "Bu aldıklarım güzel kuşlar, nesilli kuşlar. Başkasına gitsin istemedim. 15 in liradan da fazla eder aslında. Şu ana kadar en yüksek bu kahvede 75 bin TL'ye güvercin satıldı" dedi.



Kuşçular kahvehanesinin sahibi Orhan Acar ise "Köylerden çevre ilçelerden de gelenler oluyor. İhale usulü açık arttırma yapıyoruz. Kuşlar değerini bulduğu zaman satılıyor. Bizim kuşlarımız Adana yerlisi olarak geçer. Bizim bu hobimiz. Her meslekten kuş besleyen arkadaşlarımız var. Hatta Türkiye de bildiğimiz ünlülerden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, rahmetli sanatçı Murat Göğebakan, Haluk Levent, Murat Boz sanatçılardan da güvercinciler var. Adana ırkı özellikle bu yörede Akdeniz'de beslenen kuş cinsidir. Biz güvercinciler olarak gözümüz hep yukarı bakarız" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

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