Son Dakika Haberleri: Otomobil fiyatına kurbanlık
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Otomobil fiyatına kurbanlık

1 saat önce

Kütahya'da kurbanlık pazarında 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki boğa, 30 bin liraya alıcısını bekliyor.

Otomobil fiyatına kurbanlık, System.String[]
Kütahya'da kurbanlık pazarında 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki boğa, 30 bin liraya alıcısını bekliyor.
Kurban Bayramı öncesi Kütahya- Tavşanlı kara yolu kenarında açılan pazarda en fazla ilgiyi, sahibi tarafından "Soykan" adı verilen simental ırkı boğa görüyor. Pazara gelen vatandaşlardan bazıları boğayla fotoğraf çekiliyor.
Enne Mahallesi'nde yaşayan besici Ali Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, boğasının ağırlığı ve cüssesinden dolayı ilgi odağı olduğunu söyledi.
Besihanesinin gözdesi olan Soykan'a özenle baktığını belirten Mercan, "Soykan, şu anda pazarın en büyük hayvanı. Simental ırkı olan tosunuma gözüm gibi baktım. Devamlı kaba yemle besledim. 30 bin liraya satışa sundum, inşallah hak ettiği değerde bir fiyata satarım." dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:51 Kaynak: AA
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