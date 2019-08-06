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Otomobil fiyatına kurbanlık

13 dakika önce

Otomobil fiyatına kurbanlık Kütahya Canlı Hayvan Pazarı'nın gözdesi bir ton 550 kiloluk 'Tosun' oldu Tosun, kıran kırana yapılan pazarlıklar sonucu 23 bin liraya yeni sahibine satıldıKÜTAHYA - Kurban Bayramı öncesi Kütahya'da açılan Canlı Hayvan Pazarı'nın gözdesi bir ton 550 kiloluk 'Tosun' oldu.

Otomobil fiyatına kurbanlık
Kütahya Canlı Hayvan Pazarı'nın gözdesi bir ton 550 kiloluk 'Tosun' oldu
Tosun, kıran kırana yapılan pazarlıklar sonucu 23 bin liraya yeni sahibine satıldı
KÜTAHYA - Kurban Bayramı öncesi Kütahya'da açılan Canlı Hayvan Pazarı'nın gözdesi bir ton 550 kiloluk 'Tosun' oldu. Tosun kıran kırana yapılan pazarlıklar sonucu 23 bin liraya yeni sahibine satıldı.
Enne Mahallesi'nden Ali Mercan tarafından yetiştirilen 2 buçuk yaşındaki Simental cinsi tosun iri cüssesi ve hacimli duruşu ile pazara gelen vatandaşların ilgi odağı oldu. Sahibi tarafından bir araba parası bedel biçilen Tosun, pazarlık sonucunda yine bir araba parası olan 23 bin liraya satıldı.
Üç yıldır pazarın en büyük havanını kendisi tarafından satıldığını söyleyen üretici Ali Mercan, "Bu hayvan 2 buçuk yaşında Simental cinsi bir tosun. Üç yıldır bu pazarın en büyük hayvanını ben ve Kütahya'nın da en büyük tosunlarını da ben satıyorum burada" dedi.
Uzun pazarlıklar sonucu 23 bin liraya tosunu alan Çamlıca Mahallesi'nden Ahmet Gırgın ise, "Bu yıl kurbanlığımızı 23 bin liraya aldık. Yaklaşık 400-450 kilo et çıkar. Tahminden de 600 kilo olabileceğini düşünüyoruz. Dört aile keseceğiz kurbanımızı. Allah şimdiden kabul etsin inşallah" diye konuştu.
Kurban Bayramı, Kütahya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:54 Kaynak: İHA
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