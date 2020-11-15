Otomobil fiyatına papağan - Son Dakika

Otomobil fiyatına papağan

15.11.2020 09:18
Otomobil fiyatına papağan, System.String[]

Amasya'da yeni açılışı yapılan bir pet shopta bulunan papağan otomobil fiyatına satılıyor.

Amasya'da yeni açılışı yapılan bir pet shopta bulunan papağan otomobil fiyatına satılıyor. Beyaz renkli 'molukan kakadu' türü papağanın fiyatı tam 40 bin lira.

İş yeri sahibi Burhan Şafak Temiz, vatandaşların cep telefonuyla selfie yaptıkları sevimli papağanların fiyatının otomobil fiyatlarına kadar varmasının nadir türler olmasından kaynaklandığını belirtti.

300 liradan 40 bin liraya kadar varan fiyatlarda papağanların meraklılarını beklediğini anlatan Temiz, "Herkesin bütçesine kadar papağanlar getirdik. Sonuçta bir araba almak istesek, herkes bütçesine göre alacak. Papağanlar da aynı şekilde bütçeye göre alınıyor" dedi.

Yoğun ilgi gören iş yerinin açılışında sokak hayvanları için ücretsiz mama da dağıtıldı. - AMASYA

Otomobil fiyatına papağan
Otomobil fiyatına papağan
Otomobil fiyatına papağan
Otomobil fiyatına papağan
Otomobil fiyatına papağan

Otomobil, selfie, Amasya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobil fiyatına papağan - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı Cinnet geçiren şahıs, beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı Ölümü arkadaşlarının elinden oldu! Alkol alırken çıkan kavgada kalbinden bıçaklandı İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Pompalı tüfek dehşeti! Biri kadın 2 kişi, evlerinin önünde can verdi Pompalı tüfek dehşeti! Biri kadın 2 kişi, evlerinin önünde can verdi         
03:51
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi         
01:12
ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin         
23:19
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetki krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetki krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu         
22:55
Trump destekçisi yüz binlerce kişi sokağa indi! Biden taraftarlarıyla karşılaşınca arbede çıktı Trump destekçisi yüz binlerce kişi sokağa indi! Biden taraftarlarıyla karşılaşınca arbede çıktı         
22:11
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 09:28:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil fiyatına papağan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei