Üye Girişi
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı - Son Dakika

Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı

21.06.2021 19:10

Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı Bir yıldır gün yüzü görmeyen kurbanlıklar ahırdan çıkarıldı Bir yıldır ahırdan çıkarılmayan tonluk kurbanlıklar, görünüşleriyle ve davranışlarıyla ürkütüyorlar Malatya'da büyük baş hayvan yetiştiricisinin Kurban Bayramı'na...

Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı

Bir yıldır gün yüzü görmeyen kurbanlıklar ahırdan çıkarıldı

Bir yıldır ahırdan çıkarılmayan tonluk kurbanlıklar, görünüşleriyle ve davranışlarıyla ürkütüyorlar

MALATYA - Malatya'da büyük baş hayvan yetiştiricisinin Kurban Bayramı'na özel yetiştirdiği, yaklaşık bir yıldır ahırdan çıkmayan ve görünüşleriyle ürküten tonluk kurbanlıklar ikinci el otomobil fiyatına alıcılarını bekliyorlar.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Vaizpınarı Mahallesi'nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hacı Boynuyoğun, yıllardır Kurban Bayramı'na özel canlı hayvan yetiştiriyor. 2021 yılı Kurban Bayramı'na özel yaklaşık 50 adet kurbanlık yetiştiren Boynuyoğun'un doğal yemlerle beslediği 10 kurbanlık, yaklaşık 1 ton ağırlığa ulaştı. Canlı kilo fiyatı 30 liradan alıcıya sunulan tonluk kurbanlıklar, ikinci el otomobil fiyatına alıcı buluyorlar. Yaklaşık 1 yıldır ahırdan çıkmayan ve günlük ortalama 15 kilo yem tüketen kurbanlıklar, görünüşleri ve davranışlarıyla da görenleri ürkütüyorlar.

Otomobil fiyatına satılıyor

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Hacı Boynuyoğun, tonluk kurbanlıklardan bir tanesinin kilosunu 29 liradan sattıklarını belirterek, "Kurbanlık hayvan yetiştiriyorum. Öncelikle 2021 yılı Kurban Bayramı İslam alemi için hayırlı olsun. Hayvan besliyoruz, zor şartlardayız, bu sene sıkıntılıyız. Yem fiyatları aldı başını gidiyor. Bu kurbanı da atlatırsak önümüzdeki kurbana ne karar vereceğimiz belli değil. Biz tam bir yıldır bu kurbanlıkları ahırda besliyoruz. Bu hayvan 3 yaşında, bir sene yaylıma bırakıyoruz, bir sene dana olarak besliyoruz, bir sene de ahırda besliyoruz. Normal şekilde besi yemiyle arpa, yonca yiyor. Organik şeylerle besliyoruz. Kurbanlığımız şuanda 50 tane civarında. Tonluk olarak yaklaşık 10 kurbanlığımız var. Kilo olarak 900 var, bin 100 kilo var, bin 200 kilo var. Bir tanesini tartılmadan kilosunu 29 liradan verdik. Toplam 30 liraydı arkadaş, 1 lira ikram istedi. Bir ton civarında gelir" dedi.

"6 kişi ahırdan çıkarmaya çalıştık çıkaramadık"

Kurbanlıkların bir yıldır ahırdan çıkmadığını ve ahırın dışında baş etmenin güçlük olduğunu belirten Boynuyoğun, "Şu an hayvanları dışarı çıkarmak sıkıntı, bir yıldır hiç dışarı çıkmadılar. Kurban zamanında kafasına çuval geçiriyoruz, kesim yeri yakın kalabalık bir şekilde götürüyoruz. Şuanda ahırdan çıkaramıyoruz, bir tane çıkardık baya zorlandık. Toplam 6 kişi ahırdan çıkarmaya çalıştık, çıkaramadık. Çünkü bunlar bir yıldır hiç dışarıyı görmediler. Tonluk hayvanları satamazsam bayramdan önce keseceğim. Bayram sonrasını bekleyemeyiz, çünkü bunlar kaldıkça ağırlaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hayvanların tonluklarına 15 kilo civarı yem veriyoruz"

Kurbanlık hayvanların bakımıyla ilgilenen Bayram Boynuyoğun, tonluk kurbanlıkların günlük ortalama 15 kilo yem yediğini belirterek, "Bizim çok büyük hayvanlarımız var, 900 kilo ile bin 200 kilo arasındalar. Hayvanların tonluklarına 15 kilo civarı yem veriyoruz, ufaklara da 10 kilo civarı yem veriyoruz. Dışarı çıkarmak sıkıntı, dışarı kurban zamanı çıkarabiliyoruz. Hayvanları dışarı çıkarmak zor, tonluk hayvan güç yetmiyor. Bayram zamanı çuval koyuyoruz, rabbimde yardım ediyor ve bir şekilde çıkarıp kesiyoruz" şeklinde konuştu.

Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurban Bayramı, Otomobil, Malatya, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kuzey Makedonya-Hollanda maçında TRT spikeri tekrarı, yeni pozisyon sanarak anlattı 20:12 Kuzey Makedonya-Hollanda maçında TRT spikeri tekrarı, yeni pozisyon sanarak anlattı Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı 19:32 Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var 19:13 Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var
Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca servetin üzerinde oturmuşlar 18:54 Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca servetin üzerinde oturmuşlar Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı 17:48 Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek 16:45 Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek
Misafir olarak gittiği evde tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı! O anlar kamerada 16:30 Misafir olarak gittiği evde tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı! O anlar kamerada 16:00 "Kuryeyi zorla alıkoyma" davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Normalleşme adımları kapsamında müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi Normalleşme adımları kapsamında müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi         
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi         
19:56
ABD ile ilişkilerde yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yansıdı: Biden ile mutabık kaldık ABD ile ilişkilerde yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yansıdı: Biden ile mutabık kaldık         
19:19
Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım         
19:05
Sanki şehadetini görmüş! Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri yürekleri dağladı Sanki şehadetini görmüş! Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri yürekleri dağladı         
18:34
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada         
16:38
18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti         
16:14
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı         
12:11
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 20:31:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement