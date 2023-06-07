Otomobil Fiyatları Artarken Yatırım Aracı Haline Geldi

Otorapor Oto Ekspertiz yetkililerinin yapmış olduğu açıklamaya göre 2023 Ocak ile Mayıs ayı arasında araç fiyatlarının yaklaşık %50, nisan ayında ise önceki 10 yıla oranla %55,4 artış gösterdiğini belirtiyor. Yani otomobil fiyatları durmadan artarken insanlar daha fazla otomobil almaya yöneliyor. Peki neden? Cevap basit; kredi almanın zorlaştığı ekonomik koşullarda otomobil artık bir ihtiyaç değil yatırım aracı haline geldi! Peki, 2022 yılının son günü hayal ettiğiniz otomobili alsaydınız 6 ayda ne kadar kar etmiş olacaktınız?

SIFIR ARAÇ ALANLAR 6 AYDA YAKLAŞIK YÜZDE 30 KAR ETTİ

En çok tercih edilen otomobil modellerinin sıfır bedellerini karşılaştırınca 6 ayda ortalama %30 kâr görünüyor! Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg modeli ocak ayında 526.000 TL'den satılırken aynı araç Mayıs ayında 681.900 TL'den satılmaya başlandı. Araç ocak ayında satın alanlara yaklaşık 6 ayda 155.900 TL kâr ettirdi. Opel Astra 1.2 130 HP Benzin MT6 Edition 728.900 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile ocak ayında alıcıları ile buluştu. Mayıs ayında aynı modelin satış fiyatı ise 844.900 TL! Aracı ocak ayında satın alanlar hazirana girerken 115.100 TL kâr elde etti. Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP modeli 2023 yılının ocak ayında 376.900 TL ile satılmaya başladı. Aynı otomobilin mayıs ayı fiyatı ise tam 506.900 TL oldu. Yani ocak ayında Fiat Egea aldıysanız tam 130.000 TL kârınız var demektir.

SIFIR ARAÇ BULAMAYANLAR 2. EL PİYASASINA YÖNELİYOR

Çip ve yedek parça krizi, ülkeye yeni modellerin gelmemesi, bayi ve galericilerin stok anlayışı gibi birçok sorun araç almak isteyenlerin otomobil bulamamasına neden oluyor. ÖTV indirimine rağmen sıfır araç bulamayan kullanıcılar mecburen 2. el otomobil piyasasına yöneliyor. Araç bulmak zor olduğu için kaçak araç satışı yapmak isteyenler sıfır otomobilleri tavsiye edilen satış fiyatının yaklaşık 100.000-300.000 fazlasına ilana çıkarıyor. Bu durumda gerçekten ikinci el olan araçların fiyatı da etkilenerek yükseliyor.

İKİNCİ EL ARAÇ SATANLAR KARINI KENDİ BELİRLİYOR

Peki, 2. el bir otomobili ocak ayında yatırım amaçlı alsaydınız şu an fiyatı ne olurdu? Bu konuda kesin konuşmak çok zor. Çünkü araç satış sitelerinde ikinci el otomobilini sıfırından daha pahalı fiyatlara koyanlar bile var. Kısacası ikinci el pazarında satıcı piyasadaki ortalamaları değil kendi istediğini fiyat olarak yazıyor. Aynı araca sahip diğer kullanıcılar da bu yükselişi görüp fiyat güncellemesi yapıyor.

2. EL ARAÇ ALMAK İSTEYENLER BİRÇOK SORUNLA KARŞILAŞIYOR

Bilinçsiz şekilde belirlenen fiyatlar nedeniyle aracı satmak isteyen de almak isteyen de sorun yaşıyor. İkinci el pazarının tek sorunu fütursuzca artan fiyatlar değil. Birçok sahtekarlığın yapıldığı piyasada kilometre düşürme, yalan beyan ve sahte raporlar kullanıcıları mağdur ediyor. Güvenli şekilde gerçek raporlar ile araç satışı yapmak istiyorsanız Otorapor uzmanlarından yardım alabilir, Otolira ile aracın asıl değerini öğrenip kolayca satabilirsiniz.

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