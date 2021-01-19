Otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi? - Son Dakika

Otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi?

19.01.2021 17:14
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2020 boyunca oldukça hareketli geçen otomotiv piyasasında Kasım ayı sonuna doğru durgunluk yaşanmaya başlamış, devam eden pandemi süreci ve buna bağlı kısıtlamaların da etkisi ile araç satışları fazlasıyla azalmıştı.

2020 boyunca oldukça hareketli geçen otomotiv piyasasında Kasım ayı sonuna doğru durgunluk yaşanmaya başlamış, devam eden pandemi süreci ve buna bağlı kısıtlamaların da etkisi ile araç satışları fazlasıyla azalmıştı.

Fiyatların düşmesine nazaran satışların artış göstermemesi, alıcıların fiyat seviyelerindeki değişime temkinli yaklaştığını ve fiyatlarla ilgili kararsız olduklarını destekler nitelikte.

İkinci el otomobil ilan platformu arabam.com, tüketici beklenti ve davranışlarını analiz etmek amacıyla 37 bin 413 kişinin katıldığı anket verilerini derleyerek sektöre ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Ankete katılan tüketicilerin yüzde 53'ü fiyatların düşmeye devam edeceğini düşünüyor ve araç fiyatlarındaki bu düşüş, tüketicilerin yüzde 56.1'ini araç almaya teşvik ediyor. Tüketicilerin yüzde 47'si ise otomobil fiyatlarındaki düşüşün devam etmeyeceğini düşünüyor. Fiyatların düşüp düşmeyeceği konusundaki görüşlerin birbirine yakın oranlarda olması, tüketicilerin kararsız olduğu izlenimini veriyor.

arabam.com'un gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 53'ü fiyatlardaki düşüşün devam edeceği yönünde beklentilerini paylaştı. Tüketiciler söz konusu düşüşlerin araç alma açısından kendilerini teşvik ettiğini belirtse de, özellikle ikinci el piyasasında son haftalarda gelen durgunluk haberleri bu isteğin henüz rakamlara yansıdığına yönelik bir sonucu ortaya koymuyor. Fiyatlardaki düşüşün devam edebileceği düşüncesi ile alıcılar doğru aracı uygun fiyatla alabilmek adına tercihini biraz daha beklemekten yana kullanabilir, zira anket katılımcılarının yüzde yüzde 43.9'u fiyat düşüşlerinin kendilerini araç almaya teşvik etmediğini söylüyor ve arabam.com'daki ilanların yayında kalma sürelerindeki artış da bu görüşleri destekliyor.

Sıfır araç almayı düşünenler indirimli faiz kampanyalarına rağbet gösteriyor

Fiyatlardaki düşüş sonrası sıfır km otomobillere olan ilginin kademeli olarak arttığı, cevaplayıcıların yüzde 43,1 oranında sıfır araç kampanyalarına ilgi duyduğunu ifade etmesinden anlaşılıyor. Bununla birlikte sıfır araç fiyatlarının geçmiş dönemlere göre hala yüksek olması, ikinci el araçlara olan ilginin de sürmeye devam edeceğini işaret ediyor. Sıfır araç kampanyalarına yönelik tüketici eğilimi ise daha ziyade uygun kredi koşulları ile araç alma imkanlarını değerlendirme yönünde. Kendilerine hangi tür sıfır araç kampanyalarının ilgilerini çektiği sorulan katılımcılardan yüzde 41.9'u avantajlı faiz oranlarıyla ilgili kampanyaların, yüzde 36,5'i ise nakit alım desteği sunan fırsatların öne çıktığını söylüyor. Takas kampanyalarına ilgi gösterdiğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 17,9 seviyesinde.

arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk gerçekleştirdikeri anket ile ilgili olarak; "Düzenli bir şekilde yaptığımız saha araştırmaları ile tüketicilerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız fiyat değişimlerinin tüketici talebine ve tercihlerine olan etkisini ölçtüğümüz bu araştırma sonuçları bize Kasım ayından beri yaşanan durgunluğun düşen fiyatların da etkisi ile hem sıfır hem de ikinci ele olan ilgiyi yavaş yavaş tekrar artırmaya başladığını, ancak alıcıların fiyat seviyelerine temkinli yaklaştıklarını, özellikle sıfır otomobil almayı düşünenlerin araç finansmanı konusundaki destekler ve teşviklerle daha çok ilgilendiklerini gösteriyor. Anket sonuçlarına göre tüketicilerin fiyatlardaki düşüşün devam etmesi yönündeki kararsız tutumu, son haftalarda yaşadığımız durgunluğu açıklar nitelikte. Alıcı ve satıcıların değişen fiyatları içselleştirmesi sonrası pazardaki hareketliliğin biraz daha artmasını beklemek mümkün olabilir " değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi? - Son Dakika


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