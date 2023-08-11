Otomotiv sektöründe satışlar her ay rekorlar kırarak devam ederken, araç bulunurluğundaki sıkıntılar ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle otomobil fiyatlarının yükselişi de sürüyor. Firmalar her ay fiyat güncellemesi yaparken, ağustos ayına ait liste fiyatları da yayınlandı.
Otomobil firmaları sıfır araçları piyasaya sürmeye başlarken, hala talebe karşılık veremiyor. Araç almak isteyenlerin sıkı bir araştırma yapmaya başladığı dönemde, firmalar da sürekli fiyat güncellemesi yapıyor.
Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Sizler için Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatlarını toparladık.
İşte marka marka ağustos ayı güncel listesi
Son Dakika › Otomobil › Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte firmaların ağustos ayı güncel fiyatları - Son Dakika