Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte firmaların ağustos ayı güncel fiyatları - Son Dakika
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Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte firmaların ağustos ayı güncel fiyatları

Son Güncelleme: 11.08.2023 11:35

Otomotiv sektöründe satışlar her ay rekorlar kırarak devam ederken, araç bulunurluğundaki sıkıntılar ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle otomobil fiyatlarının yükselişi de sürüyor. Firmalar her ay fiyat güncellemesi yaparken, ağustos ayına ait liste fiyatları da yayınlandı. Otomobil firmaları sıfır araçları piyasaya sürmeye başlarken, hala talebe karşılık veremiyor. Araç almak isteyenlerin sıkı bir araştırma yapmaya başladığı dönemde, firmalar da sürekli fiyat güncellemesi yapıyor.

Otomotiv sektöründe satışlar her ay rekorlar kırarak devam ederken, araç bulunurluğundaki sıkıntılar ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle otomobil fiyatlarının yükselişi de sürüyor. Firmalar her ay fiyat güncellemesi yaparken, ağustos ayına ait liste fiyatları da yayınlandı.

FİYATLAR SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR

Otomobil firmaları sıfır araçları piyasaya sürmeye başlarken, hala talebe karşılık veremiyor. Araç almak isteyenlerin sıkı bir araştırma yapmaya başladığı dönemde, firmalar da sürekli fiyat güncellemesi yapıyor.

AĞUSTOS FİYATLARI

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Sizler için Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatlarını toparladık.

İşte marka marka ağustos ayı güncel listesi

VOLKSWAGEN

Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı
Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı
Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı
Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı

SEAT

Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı
Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı

SKODA

Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı
Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı
Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı

CİTROEN

Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı
Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı
Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı

DACİA

Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı
Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı

FIAT

Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı

KİA

Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı
Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı

OPEL

Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı

NİSSAN

Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı
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Otomobil, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte firmaların ağustos ayı güncel fiyatları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte firmaların ağustos ayı güncel fiyatları - Son Dakika
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