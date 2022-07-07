Otomobil fiyatlarına bir zam da Citroen'den geldi!

Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Temmuz itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Citroen'in otomobil fiyatlarında da benzer oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Citroen güncel fiyat listesi…

Citroen güncel fiyat listesi – Temmuz 2022

Bu ay, Toyota'dan Renault'a, Peugeot'dan Hyundai'ye kadar pek çok otomobil firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Bazıları geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bu sefer yaklaşık yüzde 5 gibi ufak zamlar yaptı. Fakat bazı markalarda bu miktar 150 bin TL'leri buldu. Citroen'in fiyat artışı ise ortalama düzeyde gerçekleşti. İşte Citroen güncel fiyat listesi…

C3 fiyatları – Temmuz 2022