Otomobil fiyatlarına bir zam da Citroen'den geldi! - Son Dakika
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Otomobil fiyatlarına bir zam da Citroen'den geldi!

07.07.2022 19:00
Otomobil fiyatlarına bir zam da Citroen'den geldi!

Neredeyse tüm otomobil firmaları bugün itibariyle yüksek bir zam duyurusu yaptı.. İşte Temmuz 2022 Citroen fiyat listesi...

Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Temmuz itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Citroen'in otomobil fiyatlarında da benzer oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Citroen güncel fiyat listesi…

Citroen güncel fiyat listesi – Temmuz 2022

Bu ay, Toyota'dan Renault'a, Peugeot'dan Hyundai'ye kadar pek çok otomobil firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Bazıları geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bu sefer yaklaşık yüzde 5 gibi ufak zamlar yaptı. Fakat bazı markalarda bu miktar 150 bin TL'leri buldu. Citroen'in fiyat artışı ise ortalama düzeyde gerçekleşti. İşte Citroen güncel fiyat listesi…

Otomobil fiyatlarına bir zam da Citroen'den geldi!

C3 fiyatları – Temmuz 2022

VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.2 PureTech

83 HP – 5 İleri ManuelFeel440 bin TL474 bin TL1.2 PureTech

110 HP – EAT6Feel Bold

Shine Business

Shine488 bin TL

502 bin TL

519 bin TL523 bin TL

536 bin TL

556 bin TL

Nissan'dan devasa zam! Tam 150 bin TL

C3 Aircross SUV fiyatları – Temmuz 2022

VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.2 PureTech

130 HP – EAT6Feel

Feel Bold

Shine553 bin 500 TL

601 bin 500 TL

654 bin TL589 bin 500 TL

635 bin 500 TL

688 bin TL1.5 BlueHDi

120 HP – EAT6Feel Bold643 bin TL678 bin TL

C4 fiyatları – Temmuz 2022

VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.2 PureTech

100 HP – 6 İleri ManuelFeel566 bin TL590 bin TL1.2 PureTech

130 HP – EAT8Feel Bold

Shine

Shine Bold644 bin 500 TL

691 bin 500 TL

–660 bin TL

711 bin TL

744 bin TL1.2 PureTech

155 HP – EAT8Shine Bold724 bin 500 TLSatıştan kalktı1.5 BlueHDi

130 HP – EAT8Feel Bold

Shine Bold700 bin TL

750 bin 500 TL724 bin TL

775 bin 500 TL

Otomobil fiyatlarına bir zam da Citroen'den geldi!

C5 Aircross SUV fiyatları – Temmuz 2022

VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.5 BlueHDi

130 HP – EAT8Feel Bold

Shine

Shine Bold822 bin TL

883 bin TL

897 bin TL849 bin TL

913 bin TL

927 bin TL1.6 PureTech

180 HP – EAT8Shine

Shine Bold876 bin TL

890 bin TLSatıştan kalktı.

917 bin TL

Yeni C5 Aircross SUV fiyatları – Temmuz 2022

Versiyonlar1.5 BlueHDi

130 HP – EAT8

DonanımModel YılıTemmuz fiyatı
Feel Bold

Shine

Shine Bold

2022

2022

2022

895 bin TL

962 bin TL

996 bin TL1.6 PureTech

180 HP – EAT8

Shine Bold2022996 bin TL

C-Elysee fiyatları – Temmuz 2022

VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.5 BlueHDi

100 HP – 6 İleri ManuelFeel

Feel Bold–

479 bin TL506 bin TL

518 bin TL

AMI fiyatları – Temmuz 2022

VersiyonlarDonanımModel YılıTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)6 kw Elektrik Motor–2022219 bin TL

Siz Citroen fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Citroen, HP, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Otomobil fiyatlarına bir zam da Citroen'den geldi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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