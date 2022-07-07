Otomobil fiyatlarına bir zam da Peugeot'dan geldi!

3008Haziran fiyatıTemmuz fiyatı 3008 ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8 -Benzin904 bin TL941 bin TL3008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 -Benzin1 milyon 45 bin 500 TL1 milyon 88 bin 5003008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel876 bin TL922 bin TL3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel933 bin 500 TL971 bin 500 TL3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel1 milyon 70 bin TL1 milyon 120 bin TL

5008 fiyatları – Temmuz 2022