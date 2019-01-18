Son Dakika Haberleri: Otomobil Fuarı Başladı - Brüksel

Otomobil Fuarı Başladı - Brüksel

1 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, bu yıl 97'ncisi düzenlenen Brüksel Otomobil Fuarı kapılarını açtı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, bu yıl 97'ncisi düzenlenen Brüksel Otomobil Fuarı kapılarını açtı.

Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Brüksel Expo Center'da yapılan fuar, 97'nci kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Dünyanın önde gelen bütün motorlu taşıt üreticilerinin katıldığı fuar, 27 Ocak'a kadar açık kalacak.

Toplam 45 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, yüzlerce farklı model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosiklet ile birlikte konsept araçlar da beğeniye sunuluyor.?

Bu yıl fuarı 500 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:48 Kaynak: AA

Belçika, Brüksel, Güncel
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