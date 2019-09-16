Otomobil fuarında drift gösterisi yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen otomobil fuarında drift gösterisi ilgi gördü.

Beykent Toptancı Hali'nde düzenlenen 1. Kumluca Otomobil Fuarı'nda, modifiye araçlar sergilendi.

Fuar kapsamında trafiğe kapalı alanda organize edilen drift gösterisi ise izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Kemer Motor Sporları Kulübü Başkanı Serdar Honamlı ve Halil Fatih Küçükyılmaz'ın pistte otomobilleri ile yaptıkları ilginç hareketler izleyenlerden alkış aldı.

Gösterileri eşi Nurgül Köleoğlu ile izleyen Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür sportif organizasyonların belirli kurallarla güvenli pistlerde yapılması gerektiğini söyledi.

Fuarın tertip komitesi başkanı Halil İbrahim Sarıkeçili de yoğun talep üzerine düzenledikleri organizasyona Türkiye'nin değişik bölgelerinden yarışçıların katıldığını ifade etti.