Otomobil gasbedip, 'dur' ihtarına uymadı; saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, 2 arkadaşı ile birlikte durdurdukları otomobili gasp edip, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan Ercan K., saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

Kayseri'de polis, iki gün önce 38 AEA 338 plakalı aracın durdurularak Ercan K. ve beraberindeki 2 kişi tarafından gasp edildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri, Ercan K. ve 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Kocasinan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde gasp edilen aracı gören polis, otomobili durdurmak istedi. Ancak, Ercan K. ve arkadaşlarının bulunduğu otomobil polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası otomobil terk edilmiş olarak bulundu. Çalışmalarını sürdüren polis, uyuşturucu madde ticareti suçundan da aranan Ercan K.'nin Fevziçakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta bulunan evde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen polis, Ercan K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.