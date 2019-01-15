Son Dakika Haberleri: Otomobil Göle Dönen Yolda Mahsur Kaldı

Otomobil Göle Dönen Yolda Mahsur Kaldı

41 dakika önce

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kapaklarının açılması nedeniyle Seyhan Nehri'nin taşması sonucu Mersin'in Tarsus ilçesindeki tarım alanlarının yanı sıra Adana Tuzla ile Tarsus arasındaki karayolu da sular altında kaldı.

Otomobil Göle Dönen Yolda Mahsur Kaldı, System.String[]
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kapaklarının açılması nedeniyle Seyhan Nehri'nin taşması sonucu Mersin'in Tarsus ilçesindeki tarım alanlarının yanı sıra Adana Tuzla ile Tarsus arasındaki karayolu da sular altında kaldı.

Geçen hafta aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nden nehre bırakılan su miktarı artırılırken, Seyhan Nehri'nin taşması sonucu nehir yakınlarında bulunan Tarsus'un Kefeli, Çöplü, Çatalca, Ağzıdelik ve Baharlı mahallelerindeki ekili alan zarar gördü, ulaşımın sağlandığı karayolu kapandı. Tuzla Tarsus ilçe yolunun Tuzla köprüsü mevkisinde yolun yaklaşık 100-150 metrelik kısmı sular altında kalması nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında karayolu trafiğe kapatılırken, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil yolun ortasında suyun içinde kaldı.

Sürücüsünün kendi imkanlarıyla çıktığı otomobilin, sudan çıkarılması bekleniyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:10 Kaynak: İHA

Tuzla, Seyhan, Seyhan Baraj Gölü, Tarsus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da Tarım Arazileri Baraj Suyu Altında Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak

Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:51:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Göle Dönen Yolda Mahsur Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]