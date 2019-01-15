Otomobil Göle Dönen Yolda Mahsur Kaldı
2 saat önce
Otomobil göle dönen yolda mahsur kaldı Tuzla-Tarsus arasındaki karayolundan geçmeye çalışırken sulara gömülen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp olay yerinden ayrıldıMERSİN - Adana'daki Seyhan Baraj Gölü kapaklarının açılması nedeniyle Seyhan Nehrinin taşması sonucu...
Otomobil göle dönen yolda mahsur kaldı
Tuzla-Tarsus arasındaki karayolundan geçmeye çalışırken sulara gömülen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp olay yerinden ayrıldı
MERSİN - Adana'daki Seyhan Baraj Gölü kapaklarının açılması nedeniyle Seyhan Nehrinin taşması sonucu Mersin'in Tarsus ilçesindeki tarım alanlarının yanı sıra Adana Tuzla ile Tarsus arasındaki karayolu da sular altında kaldı.
Geçen hafta aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nden nehre bırakılan su miktarı artırılırken Seyhan Nehri'nin taşması sonucu nehir yakınlarında bulunan Tarsus'un Kefeli, Çöplü, Çatalca, Ağzıdelik ve Baharlı mahallelerindeki ekili alan zarar gördü, ulaşımın sağlandığı karayolu kapandı. Tuzla Tarsus ilçe yolunun Tuzla köprüsü mevkisinde yolun yaklaşık 100-150 metrelik kısmı sular altında kalması nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında karayolu trafiğe kapatılırken, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil yolun ortasında suyun içinde kaldı.
Sürücüsünün kendi imkanlarıyla çıktığı otomobil, otomobil sudan çıkarılmayı bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:22 Kaynak: İHA
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