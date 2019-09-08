Son Dakika Haberleri: Otomobil gölete devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil gölete devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkıp gölete devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü Recep Tektaş (60) ile yanındaki Zehra Özbek (40), çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Otomobil gölete devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkıp gölete devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü Recep Tektaş (60) ile yanındaki Zehra Özbek (40), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Tektaş, hayatını kaybederken Özbek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, öğleden sonra, Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eskişehir'de oturan Recep Tektaş yönetimindeki 26 E 7867 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mamuca göletine devrildi. Kazada, Tektaş ile birlikte otomobildeki Özbek, otomobilde mahsur kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan yaralı Recep Tektaş ve Zehra Özbek, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Recep Tektaş doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Zehra Özbek'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Otomobil vinç ile sudan çıkarılırken, kazayla ilgili başlattığı soruşturma başlatıldı.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca gölette boğuldu Son dakika: Bakan Çavusoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "28 Şubat" vurgusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 16:54:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil gölete devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]