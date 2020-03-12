Otomobil gruplarından down sendromlu çocukların çalıştığı kafeye destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil gruplarından down sendromlu çocukların çalıştığı kafeye destek - Son Dakika

Otomobil gruplarından down sendromlu çocukların çalıştığı kafeye destek

6 saat önce

Bursa'da, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda down sendromlu çocukların çalıştığı Niş Kafe'ye destek için organizasyon düzenlendi.

Otomobil gruplarından down sendromlu çocukların çalıştığı kafeye destek, System.String[]

Bursa'da, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda down sendromlu çocukların çalıştığı Niş Kafe'ye destek için organizasyon düzenlendi.


Bursa'da otomobil tutkunları, down sendromlu çocukların çalıştığı Niş Kafe'ye destek için bir araya geldi. Facebook Bursa trafik ve sanal selektör grubunun organize ettiği, tüm otomobil gruplarının katıldığı organizasyon ilgi gördü. Otomobil gruplarının üyeleri, ürünleri satın alarak destekte bulundu. Bursa trafik ve Sanal Selektör kurucusu Semih Şahin Son, maddi sıkıntılar sebebiyle kapanması söz konusu olan Niş Kafe'ye destek veren otomobil gruplarına teşekkür etti. Bursa'nın desteğinin buraya çekilmesi gerektiğine dikkat çeken Son, "Burada bulunan çocuklarının özel çocuk olduğunu unutmamız gerekiyor. Gerekli yardımları Bursa halkının yapacağını düşünüyorum" dedi. - BURSA

Nilüfer Özel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:34 Kaynak: İHA
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