Otomobil güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı - Güvenlik kamerası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı - Güvenlik kamerası - Son Dakika

Otomobil güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı - Güvenlik kamerası

6 saat önce

Elazığ'da otomobilin güvenlik kulübesine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin güvenlik kulübesine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 CAF 567 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin girişindeki güvenlik kulübesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle güvenlik kulübesi yaklaşık 10 metre sürüklendi.

Kazada kulübede bulunan 3 güvenlik görevlisi ile otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı - Güvenlik kamerası

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:08 Kaynak: AA
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