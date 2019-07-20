Otomobil, güvenlik şeridinde park halindeki tıra çarptı: 2 ölü

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Gelin arabalı ve Kalaşnikoflu soyguncuya 17 yıl hapis cezası

"30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil" diyen başkandan açıklama geldi

400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur