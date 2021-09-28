AKSARAY-OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

AKSARAY'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 4658 Sokakta kavşakta meydana geldi. Ahmet Atalay Andıç (23) yönetimindeki 68 ABR 466 otomobil, kavşaktan dönmek isteyen Mevlüt Topal (31) yönetimindeki 68 BS 532 plakalı hafif ticari araca arkasından çarptı. Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücüler Topal ve Andıç yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Atalay Andıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mevlüt Topal'ın durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.