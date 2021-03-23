Otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
23.03.2021 21:39
Otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı Samsun'da otomobilin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
SAMSUN - Samsun'da otomobilin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 TG 193 plakalı otomobil, önünde seyir eden Aziz Deniz yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıktı. Kazada Pınar İleri yaralandı. Yaralı genç kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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