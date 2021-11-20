Üye Girişi
Son dakika haberleri | Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 3 yaralı

20.11.2021 15:28

Son dakika haber... DÜZCE'de, TEM yolunda sürücüsünün şerit değiştirmek istediği hafif ticari araca, arkadan otomobil çarptı.

DÜZCE'de, TEM yolunda sürücüsünün şerit değiştirmek istediği hafif ticari araca, arkadan otomobil çarptı. Kazada 3 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Yenitaşköprü köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Adil Kılınç'ın kullandığı 06 GD 9023 plakalı otomobil, şerit değiştirmek isterken Şaban Şahin yönetimindeki 06 FN 1204 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan Elife Kılınç, Ahmet Harun Kılınç ve Yüksel Şahin yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri | Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 3 yaralı

TEM Otoyolu, Otomobil, Düzce, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Bu akşam ne izleyeceksiniz: Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Elkızı 15:09 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Elkızı İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi
Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor 12:29 Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor 11:43 Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
15:34 Akşener, dolar kuru eleştirilerine karşı Japonya'yı örnek gösteren vekile tepki gösterdi: Cahil
15:31 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?
15:27 Dünyanın en tehlikeli ağacının altında duran ölüyor, meyvesinden tek ısırık alan acı içinde can veriyor
15:08 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Elkızı
14:53 37 yıl sonra yeniden çekilen Dune filmlerinin arasındaki farklar
14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi
14:45 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi
14:37 Mustafa Sarıgül: 28 Şubat'ta o manşetleri atan medya patronlarına hakkımı helal etmiyorum
14:10 Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
13:27 Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı
Akşener, dolar kuru eleştirilerine karşı Japonya'yı örnek gösteren vekile tepki gösterdi: Cahil Akşener, dolar kuru eleştirilerine karşı Japonya'yı örnek gösteren vekile tepki gösterdi: Cahil         
15:34
Uzmanlar uyarıyor: Çocuğunuz 3 yaşından sonra hala parmak emiyorsa yardım alınmalı Uzmanlar uyarıyor: Çocuğunuz 3 yaşından sonra hala parmak emiyorsa yardım alınmalı         
15:24
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis         
12:02
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 15:39:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement