Son dakika haberleri | Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 3 yaralı

Son dakika haber... DÜZCE'de, TEM yolunda sürücüsünün şerit değiştirmek istediği hafif ticari araca, arkadan otomobil çarptı.

DÜZCE'de, TEM yolunda sürücüsünün şerit değiştirmek istediği hafif ticari araca, arkadan otomobil çarptı. Kazada 3 kişi, yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Yenitaşköprü köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Adil Kılınç'ın kullandığı 06 GD 9023 plakalı otomobil, şerit değiştirmek isterken Şaban Şahin yönetimindeki 06 FN 1204 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan Elife Kılınç, Ahmet Harun Kılınç ve Yüksel Şahin yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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