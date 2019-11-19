Son Dakika Haberleri: Otomobil, hafif ticari aracın altına girdi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil, hafif ticari aracın altına girdi: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil, hafif ticari aracın altına girdi: 2 yaralı

7 saat önce

BOLU'da, otomobilin hafif ticari aracın altına girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil, hafif ticari aracın altına girdi: 2 yaralı, System.String[]

BOLU'da, otomobilin hafif ticari aracın altına girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası hafif ticari araç 2 lastiği üzerinde dururken, çevredekiler bu görüntüyü şaşkınlıkla izledi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tepecik Mahallesi Karaca Sokak'ta bulunan kavşakta meydana geldi. Mustafa Savaş yönetimindeki 14 LG 016 plakalı hafif ticari araç ile Nazmi Çelik yönetimindeki 20 KL 877 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin yandan çarparak altına girdiği hafif ticari araç iki lastiğinin üzerinde durdu. Kazadan araç sürücüleri yara almadan kurtulurken, hafif ticari araçta bulunan Fatih Savaş ile otomobilde bulunan Mukaddes Çelik yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası araçların durumunu görenler şaşkınlık yaşadı. Çok sayıda kişi, kaza yapan araçların başında toplandı. Polis, onları uzaklaştırmak için çaba harcadı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:43 Kaynak: DHA
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