Otomobil Halk Otobüsü ile Kafa Kafaya Çarpıştı
1 saat önce
Bursa'da sürücüsünün tehlikeli bir şekilde manevra yaptığı otomobil karşı yönden gelen halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
Bursa
'da sürücüsünün tehlikeli bir şekilde manevra yaptığı otomobil karşı yönden gelen halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi
ilçesi Çekirge Caddesi'ndeki kaza saat 11.00 sıralarınlda meydana geldi. 38 yaşındaki Eyüp
İ. yönetimindeki 16 FT 247 plakalı otomobil Süleyman Çelebi
Türbesi yakınlarında Çekirgi yönüne dönmek için yolun ortasından U dönüşü yaptı. Otomobil dönüş sonrası karşı şeride geçerek Altıparmak yönüne seyreden Fuat K. idaresindeki (39) kullandığı 16 M 00177 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şahin marka otomobilin sürücüsü ile otobüsteki yolculardan Ebru S. yaralandı. Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi
'ne kaldırılırken, iki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
(Fatih
Çapkın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:36 Kaynak: İHA
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