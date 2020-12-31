Otomobil halk otobüsüne arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil halk otobüsüne arkadan çarptı: 1 yaralı

Kayseri'de halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kayseri'de halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre Sivas Caddesi Büyükşehir Tramway Durağı yanında meydana gelen kazada M.V.K.'nin (30) sürücüsü olduğu 38 VT 605 plakalı Seat marka otomobil, 38 AB 089 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü, sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılırken, cadde bir süre trafiğe kapatıldı. M.V.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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