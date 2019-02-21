Otomobil Halk Otobüsüne Arkadan Çarptı: 3 Yaralı

Kayseri'de bir otomobilin, yolcu almak için duran halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de bir otomobilin, yolcu almak için duran halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 03 DC 640 plakalı otomobil, duraktan yolcu almak için duran 38 AB 238 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı

3 Metrelik Piton, Kuşu Havada Yakalarken Görüntülendi

Afgan Gaspçıların, Market Sahibini Dövüp Parasını ve Telefonunu Aldığı Anlar Kamerada

Leyla'nın Burun Ameliyatını Gerçekleştiren Doktor, Diş Tellerine Dikkat Çekti