Son Dakika Haberleri: Otomobil Halk Otobüsüne Arkadan Çarptı: 3 Yaralı

Otomobil Halk Otobüsüne Arkadan Çarptı: 3 Yaralı

13 dakika önce

Kayseri'de bir otomobilin, yolcu almak için duran halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil Halk Otobüsüne Arkadan Çarptı: 3 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de bir otomobilin, yolcu almak için duran halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 03 DC 640 plakalı otomobil, duraktan yolcu almak için duran 38 AB 238 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:35 Kaynak: İHA

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