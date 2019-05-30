Otomobil halk otobüsüne çarpıştı: 1 yaralı
13 dakika önce
Şanlıurfa'da otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:55 Kaynak: İHA
'da otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye
ilçesine bağlı Bağlarbaşı
Mahallesinde meydana geldi. Açıksu Caddesinden şehir merkezine seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki bir kişi yaralandı. Hafif yaralı, olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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