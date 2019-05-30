Son Dakika Haberleri: Otomobil halk otobüsüne çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil halk otobüsüne çarpıştı: 1 yaralı

13 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Otomobil halk otobüsüne çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Açıksu Caddesinden şehir merkezine seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki bir kişi yaralandı. Hafif yaralı, olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:55 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Yaşam
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