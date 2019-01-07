Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
- Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralıMALATYA - Malatya'da yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
- Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı
MALATYA - Malatya
'da yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Battalgazi
Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battalgazi Caddesi üzerinden kent merkezi istikametine ilerleyen N.Ö. idaresindeki 44 H 0006 plakalı halk otobüsüne aynı istikamete seyir halinde olan G.A. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü G.A. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:07 Kaynak: İHA
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